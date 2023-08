Peretz heiß auf FCB-Konkurrenzkampf: „Will mich beweisen“

„Ich freue mich auf die Herausforderung. Klar will ich spielen. Ich will mich beweisen“, kündigte der Israeli bei seiner offiziellen Vorstellung angriffslustig an. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister zu spielen, sei eine große Ehre. „Ich bin ein Fan, seitdem ich Kind bin“, berichtete der 23-Jährige weiter.