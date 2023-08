Personalien wie Kane: Für Bayern „schwieriger geworden“

So sieht es auch Sportvorstand Klaus Allofs vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. „Die Zeiten sind vorbei, in denen die Bayern sagen konnten, das ist unser Spieler, den wir haben wollen“, sagte der 66-Jährige, der allerdings vermutet: „Dieses Sommer-Theater wird von den Bayern gerne so angenommen. So sind sie in den Schlagzeilen, ohne über ganz viele Spieler reden zu müssen.“