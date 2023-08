Phillipp Mwene zurück zu Mainz 05? Die Spur wird heißer

Wo der Trainer beim 1:0-Sieg im DFB-Pokal bei der SV Elversberg gesperrt wie krank fehlte, steht er in der Hauptstadt wieder an der Seitenlinie. Weiter ausfallen wird Verteidiger Andreas Hanche-Olsen. „Er konnte die Woche nicht trainieren, wird am Sonntag nicht zur Verfügung stehen“, sagte der Däne über den am Sprunggelenk verletzten Norweger. Für ihn könnten Sepp van den Berg oder Maxim Leitsch beginnen - genauso wie Mittelfeldspieler Dominik Kohr, der beim Pokalsieg in der Dreierkette überzeugte. Zum Bundesliga-Start fehlen Mainz neben Hanche-Olsen auch die verletzten Silvan Widmer (Sprunggelenk) und Jonathan Burkardt (Knie).