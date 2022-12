Planspiele nach Neuer-Schock: „Nübel naheliegende Lösung“

Schon am 14. Februar messen sich die Münchner im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit Paris Saint-Germain um Weltmeister Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar. Mit Nübel im Tor? Oder Ulreich (34), mit dem in acht Pflichtspielen in dieser Saison acht Siege gefeiert wurden? Oder doch eher Yann Sommer (34), der in mehreren Medien als potenzieller Blitz-Transfer gehandelt wird?