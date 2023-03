Plattenhardts Zukunft bei Hertha BSC wieder offen

Plattenhardt war 2014 vom 1. FC Nürnberg zur Hertha gewechselt. 2018 schaffte er den Sprung in den WM-Kader der Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison hatte er unter anderem mit seinem Tor im Relegationsrückspiel zum 2:0-Endstand beim Hamburger SV maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Berliner. Auf der linken Abwehrseite steht er in einer Konkurrenzsituation zu Maximilian Mittelstädt.