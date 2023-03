Pleas Leipzig-Trauma: Elfer verschossen, Elfer verursacht

„Er ist ein erfahrener Spieler. Er weiß genau, dass er den Elfer reinmachen muss und dass es eine unnötige Grätsche war. In diesen Situationen will man auch keine aufmunternden Worte hören, man will einfach seine Ruhe haben“, sagte Trainer Daniel Farke. Nach dem verursachten Elfmeter wurde Plea ausgewechselt, was laut Farke schon vorher geplant war.