Pokalfinale: Hinter der Eintracht steht eine „schwarze Wand“

Frankfurt. „Hier entwickelt sich eine ganz besondere Stimmung“, beschreibt Eintracht Frankfurts Torwart Kevin Trapp die Gefühlslage rund um die Frankfurter Eintracht vor dem Finale um den DFB-Pokal am Samstag in Berlin, „wir wissen, welche Energie in diesem Verein steckt. Mit diesem Zusammenhalt können wir große Erfolge in großen Spielen schaffen.“ Vorstandsboss Axel Hellmann beschwört die „Wucht, die dieser Klub entfalten kann.“ Genau dies passiert in diesen Tagen rund um die Eintracht. Die ganze Stadt, die ganze Region und selbst die größten Teile der deutschen Fußball-Öffentlichkeit werden den Frankfurtern die Daumen drücken. Dass die Frankfurter auf „neutralem Platz“ im Olympiastadion ein Heimspiel haben werden, gilt als sicher. Mehr als 40.000 unter den 75.000 Zuschauern werden es mit den „Adlern“ halten, das zeigt ein Blick in die sozialen Netzwerke der Fanszenen in der gesamten Republik. Was zugegeben auch mit dem zweifelhaften Ruf des „Konstrukts“ aus Leipzig zu tun hat. Die Leipziger werden gegen eine „schwarze Wand“ spielen, nachdem die organisierten Eintracht-Fans aufgerufen haben, „alle in schwarz“ in die Arena der Hauptstadt zu kommen. Schon das Stadtbild wird von „Adlern“ geprägt sein, denn es wird mit insgesamt 50.000 Frankfurtern in Berlin gerechnet, darunter mindestens 10.000 ohne Tickets. Das „Public Viewing“ in der heimischen Arena ist bereits ausverkauft. Die Spieler sind längst angesteckt vom ganz besonderen Flair vor einem Finale. „Wir wollen diesen Pokal nach Frankfurt holen, wir wollen am Sonntag in Cabrios durch Frankfurt fahren und wir wollen auf dem Römer mit unseren Fans feiern“, sagt Kevin Trapp, „wir haben eine riesige Vorfreude auf dieses Saisonhighlight.“