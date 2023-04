Polizeieinsatz in Gustavsburg wegen Gladbach-Fans

Gustavsburg. Großeinsatz am Gustavsburger Bahnhof. Mehrere Mannschaftsbusse der Polizei haben hier am Samstagnachmittag Fans von Borussia Mönchengladbach kontrolliert, die zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt wollten. Grund dafür soll eine Auseinandersetzung in einem Zug sein. Wie die „Fanhilfe Mönchengladbach” allerdings auf Twitter mitteilt, sei diese Auseinandersetzung in einem anderen Zug gewesen. Gladbach-Anhänger seien in Gustavsburg schließlich kontrolliert worden. Die Kontrolle habe unverhältnismäßig lange gedauert und sich auch auf den Zugverkehr ausgewirkt.