Rangnick von Nagelsmann-Aus beim FC Bayern überrascht

Rangnick erklärte nach dem 4:1-Erfolg der ÖFB-Auswahl über Aserbaidschan beim Start in die EM-Qualifikation in Linz, er habe die Leipziger Freigabe für den Wechsel nach München nicht verstanden. Zu möglichen Gründen für den jetzigen Schritt des FC Bayern mochte sich Rangnick nicht äußern. „Ich bin nicht nahe genug dran, um einschätzen zu können, was letztlich wirklich den Ausschlag dafür gegeben hat“, sagte der 64-Jährige.