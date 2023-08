RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Haidara verzichten

Wie der Verein mitteilte, zog sich der 25-Jährige beim Testspiel gegen UD Las Palmas (3:0) am Vortag eine Muskelverletzung in der linken Wade zu. Haidara hatte bei der Begegnung ohne zuvor erkennbare Einwirkung durch den Gegner abseits des Platzes behandelt werden müssen und war schließlich in der 20. Minute ausgewechselt worden.