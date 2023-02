Werner lässt RB Leipzig jubeln

In der 23. Minute hätte Werner aus 13 Metern nachlegen können, doch Hrvoje Smolcic schmiss sich förmlich in den Schuss. Dann rettete Eintracht-Torhüter Kevin Trapp gegen den freien Konrad Laimer (24.). Die Hessen fanden nur schleppend in die Partie und waren in den Zweikämpfen nicht präsent genug. Zwar leistete sich RB einige Aussetzer im defensiven Mittelfeld, doch die Eintracht nutzte diese Fehler nicht. Die pfeilschnellen Randal Kolo Muani und Jesper Lindström überliefen zwar mehrmals über Außen die RB-Abwehr, doch der entscheidende Pass kam nicht an. Da machte sich auch das Fehlen von Mario Götze bemerkbar, der wegen Adduktorenprobleme passen musste.