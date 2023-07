RB Leipzig verliert im ersten Test gegen Udinese Calcio

Am 28. Juli spielen die Sachsen am letzten Tag ihres Trainingslagers ein Mini-Turnier gegen den Bundesliga-Konkurrenten Werder Bremen und Englands Zweitligisten Ipswich Town. Am 5. August eröffnet der sächsische Club seine Saison mit einem Testspiel daheim gegen den spanischen Erstligaaufsteiger UD Las Palmas.