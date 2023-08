RB Leipzig verpflichtet Castello Lukeba aus Lyon

Wie die Sachsen bekannt gaben, wechselt der 20 Jahre alte Defensivspieler von Olympique Lyon zum DFB-Pokalsieger. Für den Linksfuß musste RB nach zähen Verhandlungen tief in die Tasche greifen. Dem Vernehmen nach sind über 30 Millionen Euro plus Boni fällig. Lukeba erhält in Leipzig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. „Trotz seiner erst 20 Jahre ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit und gehört zu den Top-Abwehrtalenten in Europa“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Sport, Max Eberl.