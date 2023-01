RB-Profi Olmo will langfristig zurück nach Spanien

Im Trainingslager in Abu Dhabi will er womöglich mit Sport-Geschäftsführer Max Eberl noch ein Gespräch über seine Zukunft führen. „Wir werden sehen, was passiert. Es ist alles möglich“, sagte der Spanier, der in seiner Jugend sechs Jahre beim FC Barcelona spielte. „Es wird immer eine Heimat für mich sein. Viele meiner Freunde aus der Nationalmannschaft spielen dort“, sagte Olmo, der im Winter 2020 von Dinamo Zagreb für 29 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt war und seitdem seinen Marktwert deutlich erhöht hat.