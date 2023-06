Regional bekannt: Das ist der neue Co-Trainer von Mainz 05

Mainz. Die Lücke ist bereits wieder gefüllt. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat am Dienstag den Nachfolger des scheidenden Co-Trainers Patrick Kaniuth vorgestellt. Marc Heidenmann rückt in den Trainerstab von Chefcoach Bo Svensson auf. „Marc Heidenmann ist bereits seit acht Jahren in verschiedenen Trainerfunktionen bei Mainz 05 im Nachwuchsbereich tätig“, wird Sportvorstand Christian Heidel in einer Clubmitteilung zitiert. „Er wird der nächste Trainer aus unserem NLZ sein, der aus dem Jugend- in den Profibereich wechselt und damit den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird.“