Rekordspieler Bell: Warum er Mainz 05 bis heute treu ist

Mainz 05 hat viele Abstiegskämpfe erlebt, aber kann sich so eine monumentale Rettungsaktion wie vor zwei Jahren noch mal wiederholen? Wir hatten ja schon einige Spielzeiten, die extrem schwierig waren und in denen wir uns ernsthaft Sorgen um den Klassenverbleib machen mussten, aber so eine Saison schafft man wahrscheinlich nur einmal – nach so einer verkorksten Hinrunde mit nur sieben Punkten.

Selbst in dieser historischen Saison hatten die 05er vor dem Saisonfinale alle Sorgen beseitigt. Wie so oft. Kurios, dass es für Mainzer am 34. Spieltag selten um etwas ging. Ich finde die Tatsache unglaublich, dass wir es selbst in schwierigsten Situationen vorher geregelt haben. Da waren sicher auch zwei, drei Jahre dabei, wo ich selbst nicht wusste, wie wir das überhaupt geschafft haben. Grundsätzlich ist es für uns immer gut, eine gewisse Demut zu haben. Der Klassenverbleib ist und bleibt ein hohes und das wichtigste Ziel. Wir müssen immer brutal klug arbeiten – im athletischen Bereich, im Scouting –, müssen aus unseren Möglichkeiten mehr rausholen als andere Clubs mit wesentlich besseren Voraussetzungen. Wenn man sieht, wer alles in den vergangenen 15 Jahren abgestiegen ist. Wir sind der ewige Außenseiter, wobei im Übrigen die Dauer der Bundesliga-Zugehörigkeit zwar schön, aber nicht relevant für die nächste Saison ist.