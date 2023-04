Relegation? Sportpsychologe wünscht Lilien „Gedächtnisverlust”

Herr Hänsel, die Idee, Sie anzurufen, hatte ich während der zweiten Halbzeit des Spiels Dortmund – Frankfurt am Samstag. Es gab mehrfach Szenen, wo sich auf der Tribüne jeder sicher war, der Frankfurter kommt im Sprintduell zuerst an den Ball, doch der Dortmunder Gegenspieler war dann doch als Erster mit dem Fuß dran. Kann Misserfolg oder eine Misserfolgsserie die Beine schwer machen? Grundsätzlich gilt, und ich als Professor für Sportpsychologie untersuche ja genau das: Ein wichtiger Teil der Leistungserbringung in einer Wettkampfsituation hat mit den mentalen Aspekten zu tun. Da geht es vielleicht um drei oder fünf Prozent, aber die machen dann den Unterschied. Bei einer Serie von Misserfolgen kann es sein, dass die Spieler versuchen, eher Fehler zu vermeiden, und dann nicht mehr so aktiv und aggressiv sind wie früher oder wie der Gegner. Wenn man im Hinterkopf hat: „Das muss jetzt endlich mal klappen“, kann es sein, dass man nicht 100 Prozent seines Leistungsvermögens abruft, sondern eher vorsichtiger zu Werke geht. Die Athleten sind in der Regel technisch, koordinativ und von der Fitness her relativ vergleichbar. Es geht aber eben auch darum, Trainingsleistungen in eine Wettkampf- und Drucksituation einzubringen. So ist es wichtig, die mentalen Wettkampfvoraussetzungen dafür zu schaffen – und die Psyche kann dann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Die Eintracht stand vor der WM-Pause auf Rang vier, spielte teilweise begeisternd. Jetzt ist sie Neunter und hat acht Spiele nicht mehr gewonnen. Wie kann man als Psychologe so einen Absturz, so eine Krise erklären? Es gibt ein Phänomen im Sport und auch in der Wirtschaft, das wird „Hot Hand“ genannt. Im Fußball wird auch von „Hot Feet“ gesprochen. Da geht es darum, dass die beteiligten Spieler, Trainer und Zuschauer glauben, wenn jemand mehrere erfolgreiche Aktionen hat, zum Beispiel erfolgreiche Torschüsse, also einen Lauf, dass das die Voraussage zulässt, dass er bei der nächsten Aktion auch erfolgreich sein wird. Das wurde auch untersucht und es hat sich gezeigt, dass das so nicht stimmt. Man kann nicht aus den Leistungen zuvor voraussagen, dass es bei der nächsten Aktion wieder gut oder wieder schlecht läuft. Bei der Eintracht dachte man vielleicht nach der erfolgreichen Hinrunde eben auch, es muss so weitergehen.

Wie kommt man aus einer Misserfolgsspirale raus? Die Situation mit dem Einbruch und den wenigen Punkten in der Rückrunde ist belastend, in der Sportpsychologie ein sogenannten kritisches Ereignis. Da ist die Frage: Wie verarbeite ich das jetzt? Ganz allgemein – unabhängig vom Sport – kann man in der Regel verschiedene Phasen beobachten: Bei einem kritischen Ereignis, also einer gravierenden ernsten Situation, bin ich vielleicht erst mal schockiert, will das nicht wahrhaben und leugne die Ernsthaftigkeit der Situation. Da kommt es erst mal zu Beschwichtigungen und es heißt: „Das ist doch gar nicht so schlimm.“