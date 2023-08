Remis gegen SGE: Wählen Sie den besten Mainz-05-Spieler

Mainz. Nach dem enttäuschenden Start des FSV Mainz 05 in die neue Bundesliga-Saison (1:4-Niederlage bei Union Berlin) stand am zweiten Spieltag das erste Heimspiel auf dem Programm. Und dann gleich das Rhein-Main-Nachbarschaftsduell gegen Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter waren mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 in die neue Spielzeit gestartet. Bei den 05ern rückte Neuzugang Phillipp Mwene für Danny da Costa direkt in die Startelf, Sturmtalent Nelson Weiper ersetzte Ludovic Ajorque, der sich beim Aufwärmen verletzte. In der Innenverteidigung gaben Maxim Leitsch und Sepp van den Berg ihr Startelfdebüt in dieser Saison.