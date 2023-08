Reus-Ansage : Unser Anspruch, oben zu stehen

Dass der BVB mit dem 2:2 daheim gegen Mainz die eine Woche zuvor in Augsburg (3:0) eroberte Tabellenführung noch verlor, empfand Reus als „harten Schlag“, „weil wir nach dem Spiel in Augsburg ein unfassbar gutes Gefühl hatten. Wir hatten das Gefühl, dass wir jetzt dran sind.“ Der 34-Jährige warb um Verständnis für sein von vielen Fans kritisiertes Verhalten nach dem Schlusspfiff. „Ich konnte nicht mehr. Ich wollte für mich sein, ohne dass Menschen mich ansehen, und alles verarbeiten. Abends tat es mir leid, dass ich einfach reingegangen bin. Ich war nicht in der Lage, den Fans in dem Augenblick etwas zurückzugeben. Das habe ich erst später verstanden“, kommentierte er seine schnelle Flucht in die Kabine.