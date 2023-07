Reus führt BVB zum Sieg im ersten Testspiel: 7:0 in Hamm

Statt Reus trug Niklas Süle in der ersten Halbzeit die Spielführerbinde. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler gilt bei der Suche nach einem neuen Kapitän neben Emre Can und Gregor Kobel als Kandidat. In der 2. Halbzeit, die der BVB ohne den zur Pause ausgewechselten Süle bestritt, übernahm Mats Hummels die Rolle. Ein Comeback nach langer Verletzungspause feierte Außenverteidiger Mateu Morey.