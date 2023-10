Reus und Hummels: Die Gesichter des BVB-Aufschwungs

Die vermeintliche Randnotiz, dass der Sieg am Samstag sein 207. mit dem BVB in der Bundesliga war und er Vereins-Ikone Michael Zorc als Rekordsieger hinter sich ließ, machte ihn denn auch entsprechend emotional. „Das ist eine Sache, die ich nicht erwartet habe, als ich irgendwann am 3. Januar 2008 ein paar Sachen in mein Auto gepackt habe und mit meinem A3 hier hoch gedonnert bin“, sagte er: „Und auf einmal stehst du da, fünfzehneinhalb Jahre später, und es sieht so aus. Das ist schon eine verrückte Geschichte.“