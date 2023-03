Reus vor finalem BVB-Gespräch: „Gern Karriere hier beenden“

Am Samstag gelangen dem Kapitän die Pflichttore 160 und 161 für den BVB. Damit zog er an Michael Zorc (159) vorbei und ist bester Schütze im Dortmunder Profifußball. In der Bundesliga kommt Reus nun auf 150 Tore (114 für den BVB, 36 für Gladbach). Trainer Edin Terzic sprach nach der Partie von einer starken kollektiven Leistung, hob aber Reus besonders hervor: „Ihr kennt meine Wertschätzung für ihn. Er hat ein außergewöhnlich gutes Spiel gemacht und nun die 150 vollgemacht. Wir hoffen, da kommt noch was dazu. So darf er gern weiter machen.“