Riemann hält zwei Elfmeter: Leipzig nur 0:0 gegen Bochum

Nur sechs Minuten später dürfte das Adrenalin auf der VIP-Tribüne nach oben geschnellt sein. Schiedsrichter Timo Gerach gab nach einem Foul von Keven Schlotterbeck an Xavi Simons zurecht Elfmeter. Der Gefoulte schoss selbst - und scheiterte an Riemann. Der Elfer war zwar platziert, aber nicht scharf genug geschossen. In der Karriere des 20 Jahre alten Simons war es der erste verschossene Elfmeter. Die letzte nennenswerte Aktion vor der Pause hatte dann wieder Asano. Leipzigs Castello Lukeba tauchte unter einem aufspringenden Ball durch, der Japaner kam im Strafraum zum Abschluss, doch wieder fehlte die Präzision.