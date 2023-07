Rolfes: Tapsoba wird nicht verkauft - Keine Eile bei Alonso

Der von Trainer Xabi Alonso, den die meisten Neuzugänge ausdrücklich als Grund für ihren Wechsel angegeben haben, läuft derzeit nur bis nächsten Sommer. Bayer will nach der erfolgreichen Rückrunde natürlich verlängern. Doch Rolfes bestätigte erneut, dass der Verein dabei keine Eile hat. Es gebe „keinen Zeitrahmen“, sagte er: „Es gibt ein großes Vertrauensverhältnis zu Xabi. Es gab Spekulationen für diesen Sommer, da hat er schnell klargemacht, dass er bleiben will. Die Situation ist gut für uns.“ Erst wolle man „die Mannschaft in Gang bringen, dann wird das sicher auch ein Thema zwischen Xabi und uns werden.“