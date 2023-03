Rose zu Leipziger Meister-Chancen: Nicht in die Tasche lügen

In Dortmund scheiterte RB auch an seiner schwachen Chancenverwertung. Zudem droht Offensiv-Star Christopher Nkunku eine weitere Pause. Der französische Nationalspieler stand in Dortmund erstmals seit 111 Tagen wieder in der Startelf, musste kurz vor Schluss mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Nkunku hatte erst Mitte Februar eine schwere Knieverletzung überstanden. Zudem sorgen sich die Leipziger um den ebenfalls angeschlagenen Mittelfeldspieler Xaver Schlager.