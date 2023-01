Ex-Eintracht-Profi Russ: „Seit 2016 geht es nur bergauf”

Herr Russ, am Samstag steigt wieder mal das Traditionsduell Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an ein Spiel im Eintracht-Trikot gegen den Rekordmeister und was ihre schlimmsten?

Die schönste Erinnerung ist ganz klar der Pokalsieg 2018, auch wenn ich nicht von Anfang an gespielt habe. Ich bin beim Stand von 1:1 reingekommen und kaum jemand ist zu dem Zeitpunkt wohl davon ausgegangen, dass wir am Ende noch 3:1 gewinnen. Kurz dahinter kommt meine Einwechslung in München im März 2017, mein erstes Auswärtsspiel nach meiner Krebserkrankung. Das ganze Stadion hat applaudiert und als ich realisiert habe, dass neben dem Beifall unserer eigenen Fans auch der der Bayern-Fans mir galt, war das sehr berührend. Schmerzhafte Erinnerungen waren ein paar dabei, als Erstes fällt mir da natürlich das verlorene Pokalfinale 2006 ein – ebenfalls gegen den FC Bayern.