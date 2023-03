S04 gegen BVB: Das Revierderby und die „eigenen Gesetze“

Die zeigte allerdings auch der BVB zuletzt, gewann enge Partien mit viel Einsatzbereitschaft. Das Champions-League-Aus beim FC Chelsea am Dienstag (0:2) war der erste Rückschlag nach zuvor zehn Pflichtspielsiegen in Serie. „Wir haben den Frust in London gelassen. Das Derby kommt genau im richtigen Moment“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic betonte: „Wir sind definitiv bereit für das Derby. Wir werden alles reinwerfen.“