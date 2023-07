Sabitzer am Flughafen: „Dazu sage ich erstmal nichts“

Der 2021 von RB Leipzig gekommene Mittelfeldspieler war zuletzt an Manchester United ausgeliehen und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025. Allerdings soll Sabitzer in den sportlichen Planungen für die neue Saison keine wichtige Rolle spielen, wenngleich er im Trainingslager am Tegernsee einen guten Eindruck hinterließ. Mit dem neu verpflichteten Landsmann Konrad Laimer hat er zudem weitere Konkurrenz im Münchner Mittelfeld bekommen. Auch dieser kam von Pokalsieger Leipzig.