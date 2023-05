Salihamidzic dankt Ex-Trainer Nagelsmann: „Ein guter Kerl“

Als Nagelsmann im März beurlaubt wurde, waren für die Bayern noch alle Titel möglich. Nachfolger Thomas Tuchel schied in zwölf Spielen im DFB-Pokal und der Champions League aus, holte aber am letzten Spieltag noch den elften deutschen Meistertitel in Serie. Im Anschluss verkündeten die Bayern das Aus von Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn.