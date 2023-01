Salihamidzic rühmt Upamecano: „Einer der Besten“

„Dayot ist gut drauf und in einer hervorragenden Form“, stellte Salihamidzic nach den ersten Übungseinheiten fest: „Er macht einen sehr guten Eindruck.“ Upamecano war am Freitag direkt aus dem Urlaub nach Katar angereist und traf dort zur Mannschaft. Seine WM-Kollegen Benjamin Pavard und Kingsley Coman trafen dagegen erst am Samstag ein.