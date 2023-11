Sammer: Kahn und Salihamidzic hatten bei Bayern falsche Jobs

Vielleicht sei die Konstellation mit Kahn und Salihamidzic nicht richtig gewesen, „aber geh' nicht von deinem Denken weg! Die wichtigste sportliche Führungsposition muss ein Fußballer bekleiden. Kein Manager, kein Finanz-Chef, kein McKinsey-Berater oder Silicon-Valley-Typ. Das wäre eine Bankrott-Erklärung für den Fußball“, sagte der frühere Nationalspieler in Richtung Hoeneß. Man sehe bereits an vielen Beispielen, „wo Manager-Typen statt Fußballer am Werk sind, dass es dem deutschen Fußball nicht gutgetan hat“, so Sammer. Hoeneß hatte die Berufung von Kahn zum Vorstandsvorsitzenden als „großen Fehler“ bezeichnet.