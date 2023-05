Sammer: Titelloses 2012 war wichtig für Bayern

Auch in diesem Jahr droht den Münchnern erstmals seitdem wieder ein Jahr ohne Titel. Nach dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal und in der Champions League geht der FC Bayern den letzten Spieltag als Tabellenzweiter an. In der Tabelle belegen die Münchner mit einem Rückstand von zwei Punkten Platz zwei hinter dem BVB. Die Dortmunder empfangen am letzten Spieltag den FSV Mainz 05, der FC Bayern tritt beim 1. FC Köln an.