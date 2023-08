Saudische Summen: Kehl befürchtet „großen Schaden“ für Sport

„Diese Summen, die speziell in Saudi-Arabien gezahlt werden, zu erklären, ist schlicht nicht möglich. Sie verändern den Markt und machen es uns noch schwerer, zu agieren“, sagte der BVB-Sportdirektor in einem Interview des „Kicker“. „Es gehen ja inzwischen nicht mehr nur Altstars dorthin, sondern auch jüngere Spieler. Wenn sich das so fortsetzt, entwickelt sich der Fußball in eine Richtung, die ihm ganz sicher großen Schaden zufügen wird.“ Zuletzt hatte sich unter anderem Jordan Henderson, Kapitän des FC Liverpool, einem saudischen Club angeschlossen.