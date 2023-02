Schalke-Coach Reis: Nicht mit „Köttel in der Buxe“ spielen

„Respekt hat man vor jedem Gegner. Aber man darf es auch nicht so machen, dass man - wie ich immer so schön sage - mit Köttel in der Buxe rumläuft“, sagte Reis einen Tag vor der Auftaktpartie des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN).