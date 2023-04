Schalke im Pech: Drei Ausfälle nach Sieg über Hertha

In Ralf Fährmann, Tim Skarke und Cedric Brunner zogen sich gleich drei Profis in der Partie Verletzungen zu und werden dem Tabellenvorletzten vorerst fehlen. Torhüter Fährmann klagt über Probleme an den Adduktoren. Torschütze Skarke erlitt eine tiefe Fleischwunde am Knöchel. Brunner musste den Platz nach einem Fall auf die Schulter verlassen.