Schalke-Vorstand über Bundesligaziel für Frauenteam

„Ich bin für Evolution und nicht für Revolution. Wir sagen nicht, dass wir möglichst schnell in die Bundesliga müssen“, sagte Knäbel der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen auch die anderen Vereine in unserer Region mitnehmen und den Fußball der Frauen nachhaltig weiterentwickeln. Natürlich wehren wir uns nicht gegen Erfolg. Die Frauen-Mannschaft in der Bundesliga im Parkstadion - das hätte schon was. Und dann gerne auch im Derby gegen den BVB. Aber wir setzen uns da keine Fristen.“