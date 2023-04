Schalke wieder Letzter: Niederlage bei der TSG Hoffenheim

„Es tut weh“, sagte Schalkes Marius Bülter, „wir wussten, welche Bedeutung das Spiel hat, was wir für eine Möglichkeit hatten, in der Tabelle zu klettern. Wir haben es gar nicht hinbekommen - gerade in der ersten Halbzeit.“ Schlussmann Ralf Fährmann sieht nun am kommenden Freitag gegen Hertha BSC „ein Finale“.