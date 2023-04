Schalker Sportchef: Viel Lob und Jobgarantie für Coach Reis

„Thomas hat sehr schnell eine Bindung zum Verein und zu den Menschen hier bekommen. Man merkt, dass er nach den vielen Jahren in dieser Region ein Mann des Ruhrgebiets geworden ist“, sagte Knäbel über den früheren Coach des VfL Bochum. „Dazu gehört seine direkte und offene Art, Botschaften zu vermitteln. Diese Art kommt nicht nur hier in der Region gut an, diese Art kommt auch bei Fußballern gut an. Er hat der Mannschaft schnell eine fußballerische DNA vermittelt, und ihm ist es schnell gelungen, Mannschaft und Trainerteam zu einer Einheit zusammen zu schweißen.“