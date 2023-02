Schalkes Sportvorstand Knäbel: „So spielt kein Absteiger“

Noch sind die Schalker in diesem Jahr sieglos. Der nächste Gegner ist am kommenden Freitag der VfL Wolfsburg, danach geht es zum aktuellen Spitzenteam 1. FC Union Berlin. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen Wolfsburg gewinnen können“, sagte auch Mittelfeldspieler Tom Krauß nach dem engagierten Auftritt Schalkes in Gladbach.