Schenk verlängert bei Bayern - Leihe nach Münster

Zu einem Wiedersehen mit den Kollegen wird es bald kommen. Die Münchner treffen am 26. September in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Preußen Münster. Das Spiel findet wie das von Pokalsieger RB Leipzig beim SV Wehen Wiesbaden im Gegensatz zu den anderen Erstrundenpartien erst im September statt, weil der FC Bayern und Leipzig am 12. August im Supercup gegeneinander spielen. Das ist das Pokal-Wochenende für die anderen Vereine.