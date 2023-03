„Schlimme” Halbzeit in Berlin: Mainz 05 übt Selbstkritik

Dennoch befinden sich die Mainzer weiter in einer komfortablen Position. 36 Zähler haben sie bereits angehäuft, können den Klassenerhalt als praktisch gesichert ansehen und aus dieser Situation heraus den Blick Richtung europäische Plätze richten. „Das ist natürlich eine super Ausgangsposition, die wir uns in relativ kurzer Zeit erarbeitet haben. Vor fünf, sechs Spieltagen sah es noch anders aus“, sagte Bell. Und deshalb ist der Auftritt in Berlin in seinen Augen nicht überzubewerten. „Wir sind weit davon entfernt, dass wir in jedem Spiel jeden Gegner dominieren. Deshalb kann so etwas einmal passieren.“