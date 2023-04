Schlitzohr Kramaric überlistet Müller: „Das war clever“

München (dpa) - . Hoffenheims Torschütze Andrej Kramaric feierte sich nach dem Big Point seiner Mannschaft in München selbst als Schlitzohr. Der kroatische Fußball-Nationalspieler fiel in der 71. Minute bedrängt von Bayern-Kapitän Thomas Müller bei einem Dribbling zentral vor dem Strafraum auf den Rasen - und Schiedsrichter Bastian Dankert entschied wie von ihm erhofft auf Freistoß. Diesen verwandelte Kramaric prompt zum 1:1-Endstand, was der TSG am Samstag einen wertvollen Punkt im Bundesliga-Abstiegskampf eintrug.