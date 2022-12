Schmadtke über sich selbst: „Ich weiß, dass ich polarisiere“

Der frühere Bundesliga-Torhüter von Fortuna Düsseldorf und des SC Freiburg sowie heutige Funktionär hat sich dementsprechend auch nie vor unpopulären Entscheidungen gedrückt: „Ich hatte zumindest nie Angst davor, Entscheidungen gegen den Mainstream zu treffen.“ Auch seinen Standpunkt weiß Schmadtke deutlich zu vertreten. So nennt er es „aberwitzig“, WM-Spiele wie zuletzt in Katar „in klimatisierten Stadien zu veranstalten. In Stadien, die hinterher verrotten oder wieder abgebaut werden - wie in Brasilien oder Südafrika.“