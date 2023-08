Schmidts Vorfreude auf Fußball-Kult im Westen

Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Partien gegen Wolfsburg (0:2) und Hoffenheim (2:3) nimmt der FCH den nächsten Anlauf, den oder gar die ersten Bundesliga-Punkte seiner Clubhistorie zu holen. Die Dortmunder sind nach dem 1:1 im Revierderby in Bochum am vergangenen Samstag allerdings ebenfalls gefordert.