Schon in Frankfurt! Ellyes Skhiri vor Eintracht-Wechsel

Frankfurt. Ellyes Skhiri steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Der tunesische Nationalspieler weilt am Mittwoch schon in Frankfurt, absolviert den obligatorischen Medizincheck. Eine Vorstellung ist zeitnah geplant. Entsprechende Informationen von „Sky Sport“ decken sich mit Infos dieser Redaktion. Skhiri verlässt den 1. FC Köln ablösefrei und unterzeichnet am Main einen Vertrag bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr.