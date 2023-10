Schultereckgelenksprengung: Olmo fehlt Leipzig wochenlang

Der kurz zuvor in der 63. Minute eingewechselte Olmo war am Samstag wenig später vom Kölner Luca Kilian von den Beinen geholt worden und verließ in der 70. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht wieder den Platz. Der 25-Jährige war nach einer längeren Zwangspause wegen einer Kniestauchung gerade erst ins Team zurückgekehrt. „Das ist für mich echt schwer zu ertragen, für den Jungen auch“, sagte Trainer Marco Rose direkt nach der Partie am Samstagabend. „Ich freue mich für die Jungs und bin megatraurig für Dani.“