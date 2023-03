Schweinsteiger tippt im Bundesliga-Gipfel auf FC Bayern

Dass Tuchel da sei, verändere für das Spiel relativ viel. „Ich glaube, dass Borussia Dortmund auch nicht so glücklich darüber ist, dass bei Bayern München ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht“, sagte Schweinsteiger. Fußballerisch und taktisch werde Tuchel wohl nicht alles auf den Kopf stellen: „Aber mit seiner Erfahrung wird er an gewissen Rädern rumschrauben. Er wird mit all seinen Qualitäten versuchen, das Spiel zu gewinnen.“