Schwerer Eintracht-Spagat gegen gebeuteltes Schlusslicht

Frankfurt. Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, als die Frankfurter Eintracht am 21. Januar 2022 im eigenen Stadion gegen Arminia Bielefeld 0:2 verloren hat. Nach einer starken Vorrunde hatte an diesem trüben Freitagabend gegen den späteren Absteiger das Abrutschen in der Liga begonnen, das auf Platz elf endete. Eine Niederlage, die den Frankfurtern in diesen Tagen durchaus als Warnung dienen kann, auch wenn sich Vergleiche im Abstand von zwölf Monaten nur schwer ziehen lassen. „Die Mannschaft hat sich deutlich weiterentwickelt“, sagt Sportvorstand Markus Krösche, „so leicht bringt uns nichts mehr aus der Ruhe.“ Vor einem Jahr war das Stadion mit genau 1000 Zuschauern (!) ausverkauft, Corona hatte die Bundesliga noch fest im Griff. An diesem Samstag wird die Arena wieder voll besetzt sein, diesmal aber mit 49.000 Zuschauern. Die Vorfreude ist bei allen groß. „Wir haben alle Bock, dass es wieder losgeht“, sagt Verteidiger Christopher Lenz. „Wir hatten jetzt über zwei Monate kein Pflichtspiel und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Trainer Oliver Glasner, „wir wollen mit einem Heimsieg in das Jahr 2023 starten”. Und auch Vorstandssprecher Axel Hellmann kann es kaum erwarten. „Schalke 04 ist ein absoluter Traditionsverein, der mit voller Fankapelle hier ankommen wird. Es ist einer der Vereine, bei dem ich völlig unabhängig von Tabellenständen schon morgens ein gewisses Kribbeln habe, weil es ein großer und wuchtiger Klub ist“, sagt Vorstandssprecher Axel Hellmann.