Sebastian Rode vor letzter Saison: „Versuche es zu genießen“

„Sehr viel. Es ist ein Verein aus meiner Region, viele meiner Freunde sind Eintracht-Fans. Für mich ist es eine große Ehre, in die Fußstapfen so vieler großer Eintracht-Kapitäne getreten zu sein. Jetzt hoffe ich noch auf ein letztes gutes Jahr.“

Was bedeutet ihnen das Kapitänsamt bei der Eintracht?

Sie haben mal in Darmstadt gespielt, mal in Offenbach, jetzt bei der Eintracht. Sie sind einer der wenigen, die bei allen Vereinen geachtet werden. Bei Seppl Rode setzt der Hass auf die ungeliebten Nachbarn aus. Warum ist das so?

„Ich denke, es wird honoriert, dass ich immer meine Leistung gebracht habe, egal bei welchem Klub. In Bezug zum OFC ist die Konkurrenzsituation durch den Klassenunterschied auch längst nicht mehr so groß wie früher. In Offenbach sagen sie sogar, ich könnte mich ja wieder öfter mal blicken lassen.“