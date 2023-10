Sechs Tore, aber kein Sieger: Eintracht mit Remis gegen BVB

Die Hessen ließen nicht locker, wären in der 45. Minute durch Chaibi beinah mit 3:0 in Führung gegangen. Wegen der beiden VAR-Eingriffe sowie der Verletzungspause gab es satte acht Minuten Nachspielzeit, in der es der BVB schaffte, das Spiel offen zu halten. Marcel Sabitzer verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf 1:2 aus Dortmunder Sicht. Nur wenige Augenblicke später, klatschte ein Schuss von Marmoush auf der anderen Seite an den kurzen Pfosten (45.+3). Eine turbulente erste Halbzeit.